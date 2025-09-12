Aksaray’da ani fren kazası: 1 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Ani fren sonucu dengesini kaybederek devrilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Makas istikameti üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Güner E. (30) yönetimindeki plakalı otomobilin arkasında seyir halinde olan Ahmet Dursun A. (19) idaresindeki motosiklet, önde seyreden araca çarpmamak için ani fren yapmak zorunda kaldı. Ani fren sırasında kontrolden çıkan motosiklet, kayarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak trafiğin güvenli şekilde akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın, Atatürk Bulvarı’nın en yoğun güzergâhlarından biri olan Makas istikametinde yaşanması nedeniyle bir süre trafik akışında yavaşlama meydana geldi.