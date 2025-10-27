YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da Coğlaki Mahallesi 1209. Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar çatı katından yoğun duman çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Enerya ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla yol kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede dumanın apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir restorana ait duman tahliye borusundan kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, olası bir yangın riskine karşı bölgede soğutma çalışması yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.