Aksaray’da apartmanda yangın

Kaynak: İHA
Aksaray’da apartmanda yangın

Aksaray'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Aksaray'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi 756. Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairede başlayan yangında kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen kişilere müdahale etti.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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