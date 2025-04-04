Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

Aksaray'da, bir hafif ticari aracın öndeki başka bir hafif ticari araca arkadan çarpması nedeniyle yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde, otogar yan yolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, otogardan şehir merkezi yönüne ilerleyen M.T. (23) yönetimindeki 68 FS 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yönde seyreden G.İ. (66) idaresindeki 68 BJ 974 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 66 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralandı. Kazayı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadına ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

Aksaray’da arabalar arka arkaya birbirine girdi

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