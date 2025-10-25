Edinilen bilgiye göre, ’Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.’nin (46) Kırşehir’de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü, kent merkezinde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.D.; çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.