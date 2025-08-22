Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var



Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viva Park evleri A Blok binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Binanın asansöründe oluşan arıza nedeniyle bina yönetimi tarafından asansör tamir bakım firmasına haber verildi.

Bir süre sonra binaya gelen 4 asansör ustası yaptığı incelemelerde asansör motorunun değişmesi gerektiğini belirterek bina yönetiminin onayı üzerine motor değişimi için çalıma başlattı.

Binanın 5. katında asansör kabinin üzerine çıkıp çalışmaya başlayan Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16) halatın bir anda boşalması sonucu kabinle birlikte düştü. Yere çakılmadan şans eseri asansör kabini binanın 1. kat seviyesinde çakılarak durdu. Büyük bir gürültüyle ne olduğunu anlayamayan bina sakinleri telaşla apartmana çıkarken, tamir için gelen ve dışarıda olan diğer 2 asansör tamir personeli hemen duruma müdahale ederek 1 kattan asansör kapısını açarak mesai arkadaşlarına ulaştı. Asansörün düştüğünü öğrenen bina sakinleri ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri koşarak apartmanın birinci katına ulaştı. Burada yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeyle binadan çıkarıp sedyeye alındı. Ardında yaralılar sedyeyle ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.