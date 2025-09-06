Aksaray’da ATV, halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Mahmut Şen/Aksaray
Aksaray’ın Pınar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi şehir merkezi istikameti üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Teyfik. K(48) yönetimindeki 68 AEH 680 plakalı ATV, Erdal .A’ (57)nın kullandığı 68 HO 1002 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV’de yolcu konumunda bulunan Fatma .U düşerek yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.