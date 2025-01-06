Aksaray'da babasını vahşice bıçakladı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Aksaray Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kurt, oğlu S.K.'nin evine gitti. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü S. K. babasını karnından bıçakladı.

Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kurt, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​

Burada cerrahi yoğun bakımda tedaviye alınan Kurt'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

Gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliye sevk edilen S.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız" sorusuna, "İnsan pişman olmaz mı? İsteyerek babasını bıçaklar mı? Sarhoştum hatırlamıyorum" diye yanıtladı.