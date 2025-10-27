YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da balık tutmaktan dönen baba ile oğlu, motosikletleriyle kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Hamidiye mahallesi 750 No’lu Sokak üzerindeki alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özhan E. (43) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba Özhan E. ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Abdullah R. (8) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.