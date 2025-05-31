Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Valiliği koordinesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla kapsamlı denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bu denetimler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında titizlikle yapıldı.

Mayıs ayı boyunca süren çalışmalar kapsamında, Aksaray genelinde faaliyet gösteren 115 market, restoran, kafe ve kasap denetime tabi tutuldu.

Ekipler, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği bu işletmelerde ürünlerin fiyat etiketi, gramaj, son kullanma tarihi, hijyen durumu ve mevzuata uygunluk gibi birçok kriteri dikkate alarak toplam 3.571 ürün üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, tüketici haklarını ihlal eden bazı işletmelere idari para cezaları uygulanırken, uyarılarla birlikte gerekli düzenlemelerin yapılması sağlandı. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar, ilgili mevzuat çerçevesinde raporlanarak kayıt altına alındı.

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu tür çalışmaların yalnızca bayram öncesinde değil, yıl boyunca periyodik olarak sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşların güvenilir işletmelerden alışveriş yapmalarını sağlamak, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, tüketicilere de çağrıda bulunularak karşılaştıkları olumsuzlukları İl Ticaret Müdürlüğü'ne ya da Alo 175 Tüketici Hattı’na bildirmeleri istendi.

Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, yapılan bu denetimlerin hem esnaf hem de tüketiciler açısından farkındalık oluşturduğu ve piyasada güven ortamını pekiştirdiği kaydedildi. Aksaray’da yaşayan vatandaşlar ise bu tür uygulamaların artırılarak devam etmesini talep ediyor.