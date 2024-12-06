Aksaray'da bıçaklı alacak-verecek kavgası. Kameralara yansıdı

Kaynak: İHA
Aksaray'da bıçaklı alacak-verecek kavgası. Kameralara yansıdı

Aksaray’da araçla kendisine borcu olan akrabasının önünü kesen şahıs, akrabası tarafından bıçaklandı. Kavga ve bıçaklanma anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.U. (29), 38 SA 624 plakalı araçla kendisine borcu olan akrabası M.C.’nin (26) kullandığı 68 DK 939 plakalı aracı takip ederek önünü kesti. Ardından araçtan inen R.U., M.C.’ye yumrukla saldırdı.

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Darp edilen M.C., yanında taşıdığı bıçakla R.U.’yu göğsünden bıçakladı. Bıçak darbesiyle R.U. aracın yanına yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı şahıs ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, M.C. polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Yaşanan olaylar ise anbean bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın araçla borçlu olan kişinin aracının önünü kestiği, aşağıya inip yumrukla saldırdığı ve karşı tarafın bıçaklama anı yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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