Aksaray’da bıçaklı kavga: 1 yaralı



Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan R.İ. (14), yanına gelen tanımadığı bir genç ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kimliği henüz belirlenemeyen genç, yanında taşıdığı bıçakla R.İ.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu önerilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.