Aksaray'da büyük gün: Konuk evi açılıyor, dünya başkanları buluşuyor!

Aksaray, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hem yerel hem de küresel ölçekte dikkat çekecek önemli bir güne hazırlanıyor. Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforu sunacak şekilde inşa edilen Hasta Yakını Konuk Evi, görkemli bir törenle hizmete açılıyor. Aynı gün, 15 farklı ülkeden 65 belediye başkanının katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi ile şehir, tarihinin en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

MODERN MİMARİYLE İNSAN ODAKLI HİZMET

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen yakınında konumlanan Hasta Yakını Konuk Evi, şehirde tedavi gören hastaların yakınlarına huzurlu, güvenli ve konforlu bir konaklama imkânı sunmayı amaçlıyor. Tesis, modern mimarisi, çağdaş donanımı ve sunduğu kapsamlı hizmetlerle bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor.

Konukevinde yer alan olanaklar şu şekilde sıralanıyor:

Konforlu ve ferah misafir odaları

Kadın ve erkekler için ayrı mescitler

Kafeterya ve dinlenme alanları

Oyun alanı ve çocuk bölümleri

Kütüphane ve lobi alanı

Hasta yakınlarının fiziksel olduğu kadar manevi ihtiyaçlarına da cevap vermeyi hedefleyen bu yapı, özellikle kırsal bölgelerden, köy ve kasabalardan gelen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

ULUSLARARASI ZİRVEYLE TAÇLANAN AÇILIŞ

Aynı gün Aksaray’da düzenlenecek olan UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı) Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi, şehirde uluslararası düzeyde yankı uyandıracak. 27-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek bu zirve kapsamında, iklim değişikliği, kuraklık, çevre politikaları ve yerel çözümler gibi kritik konular masaya yatırılacak.

Zirvenin en özel anlarından biri ise hiç şüphesiz Hasta Yakını Konuk Evi’nin açılış töreni olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek törende, UCLG-MEWA Genel Sekreteri başta olmak üzere birçok yabancı belediye başkanı, üst düzey yetkili ve yerel temsilci yer alacak.

AKSARAY'DAN DÜNYAYA MESAJ

Aksaray Belediyesi, bu çifte etkinlik vesilesiyle bir yandan halkın sağlık süreçlerinde yanında olduğunu gösterirken, diğer yandan küresel ölçekte yürütülen çevre ve iklim çalışmalarında aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Projeyle birlikte şehir hem insani hem çevresel duyarlılığını ortaya koyarak örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.