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Çaldığı eşyaları satamadan yakalandı

Aksaray’da bir evden hırsızlık olayına karışan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:16
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Aksaray'da çaldığı eşyaları satamadan yakalandı

Çaldığı eşyaları satamadan yakalandı
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İHA'nın haberine göre, hırsızlık olayı, Ortaköy ilçesine bağlı Salarıalaca köyünde bir ikamette meydana geldi. Köyde yaşayan İ.Y. (57) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri kısa sürede olay yerine giderek Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde araştırma ve soruşturma başlattı. 

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği detaylı incelemelerde güvenlik kamerası ve birçok delilden şahsın kimliğini tespit eden JASAT dedektifleri şahsın peşine düştü. Kimliği tespit edilen Yılmaz Y. (23) isimli şahsın ikametinde gizlendiğini belirleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarında yaptığı operasyonda şahsı kıskıvrak yakaladı. 

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirirken, kömürlük olarak kullanılan müştemilatta yapılan aramada ise İ.Y. isimli şahsın evinden çalınan 2 adet televizyon, 1 adet motosiklet, 1 adet motor aküsü, 1 adet masa, 1 adet traktör aküsü, 1 adet tüp, adet mikrodalga fırın, 4 adet radyo, 2 adet kahve makinesi ve diğer mutfak eşyaları ele geçirildi. 

Çalınan ve eksiksiz olarak ele geçirilen malzemeler JASAT dedektifleri tarafından sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yılmaz Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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