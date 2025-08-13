Aksaray’da çarpıp kaçmalı kaza: 1 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen çarpıp kaçma olayı, hem trafik güvenliği hem de sürücü sorumluluğu konularını bir kez daha gündeme taşıdı. Aksaray-Nevşehir karayolu üzerindeki Nakkaş Kavşağı’nda yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 80 AFN 568 plakalı otomobil, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen başka bir araçla kavşak üzerinde çarpıştı. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç, durmak yerine hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle 80 AFN 568 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, kaçan aracın marka, model ve plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazayı gören bazı vatandaşlar, kaçan sürücünün bu tutumunu “vicdansızlık” olarak nitelendirerek, “En azından durup yaralıya yardım edebilirdi” diyerek tepki gösterdi.

Yetkililer, trafik kazalarına karışan sürücülerin olay yerini terk etmesinin hem insan hayatını tehlikeye attığını hem de yasal olarak ciddi yaptırımlar doğurduğunu hatırlatarak, sürücülerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.