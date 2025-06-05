Aksaray’da çevre günü coşkusu! Jandarma ve öğrenciler el ele temizlik yaptı

Metin Kurt - Aksaray/Yeniçağ

Aksaray’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü, örnek bir farkındalık etkinliğiyle kutlandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Benim Çöpüm Değil Ama Benim Dünyam” teması ve “Doğayı Sev, Çevreyi Koru” mottosuyla düzenlenen çevre etkinliği, Aksaray Merkez Helvadere Beldesi’nde coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe, Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Doğaya duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, jandarma ekipleri ve öğrenciler el ele vererek mesire alanlarında çöp topladı. Etkinlikte özellikle çocukların aktif katılımı, çevreye olan duyarlılığın gelecek kuşaklara aktarılmasında umut verici bir tablo ortaya koydu.

Sadece temizlik faaliyetleriyle sınırlı kalmayan etkinlikte, mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlar da unutulmadı. Jandarma ekipleri, vatandaşlarla birebir iletişime geçerek, doğanın korunmasının sadece bugün için değil, geleceğimiz için de ne denli önemli olduğunu anlattı. Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara çöp poşeti dağıtılarak, çevre temizliği konusunda bireysel farkındalığın önemi hatırlatıldı. Bu sayede, yalnızca bir günlük etkinlikle sınırlı kalmayan, kalıcı bir çevre bilinci oluşturulması hedeflendi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların artarak süreceği vurgulandı. “Hep birlikte yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bu anlamlı etkinlik, çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesinde ve toplumsal farkındalık oluşturulmasında önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Aksaray İl Jandarma Komutanlığının örnek teşkil eden bu çalışması, toplumun her kesiminde büyük takdir topladı.