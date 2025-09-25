Aksaray’da çift taraflı trafik kazası: 2 yaralı

Aksaray’da Nakkaş Caddesi ile Şehit Mehmet Altınsoy Caddesi’nin kesişiminde çift taraflı trafik kazası meydana geldi.

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Nakkaş Caddesi ile Şehit Mehmet Altınsoy Caddesi’nin kesişiminde bulunan bölgede çift taraflı trafik kazası meydana gelirken 2 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Opel Astra otomobil sürücüsü Sena Gökçe Ç. (25) seyir halindeyken, Fadime K. (35) idaresindeki Kia Jeep marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

