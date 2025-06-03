Ordu’nun altın ürünü toprakla buluştu

ALİ YAZAN-ORDU/ YENİÇAĞ

Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' olarak tescillenen, kendine has tadı, aroması, kokusu ve yüksek protein değeriyle dikkat çeken Akkuş şeker fasulyesinde ekim zamanı başladı. Akkuş’un 750–1400 metre arasında değişen rakımında yetişen şeker fasulye için İlçenin Kuşçulu mahallesinde İlçe Kaymakamı Ahmet Tokaç, Belediye Başkanı İsa Demirci, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve üreticilerin katılımıyla ekim programı düzenlendi.

“AKKUŞ FASULYESİNİN MARKA DEĞERİ YÜKSELDİ”

Akkuş şeker fasulyesinin İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna değinen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, son yıllarda yapılan çalışmalarla Akkuş fasulyesinin marka değeri yüksek bir ürün haline geldiğini söyledi. Başkan Demirci yaptığı açıklamada, “ Bugün Akkuş’umuzun en önemli ürünü olan şeker fasulyemizin tohumlarını üreticilerimizle birlikte toprakla buluşturduk. Akkuş’umuzda sadece belirli iklim koşullarında yetişen şeker fasulyemiz, aromasıyla, tadıyla, yüksek protein değeriyle ve erken pişme özelliğiyle dikkat çeken bir ürün. Son yıllarda üreticilerimize yapılan desteklerin yanı sıra, paketleme ve pazarlama çalışmalarıyla marka değeri yüksek bir ürün haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle ürünümüze Avrupa Birliği coğrafi işaret almak için ve yeni sulama göletleri yapmak için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla birlikte üretim kapasitemizi artırarak daha geniş çaplı pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ben üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Tokaç Akkuş fasulyesinin üretimini artırmak için üreticinin daima yanında olduklarını belirterek, “ Akkuş fasulyesi ilçemizdeki en önemli tarım ürünlerinin başında geliyor. İlçe tarım müdürlüğümüz üreticilerimizin destekçisi olmaya, ürünün daha kaliteli ve daha verimli hale gelmesi için üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek” dedi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise, “ İlçemizde şeker fasulyesi 19 mahallemizde üretilmeye devam ediyor. Her geçtiğimiz yıl kaliteli fasulye üretimi bizim için bir deneyim oldu ve bugünlere kadar geldik. Paketleme ve pazarlama sorunumuzun çözülmesiyle ürünümüz Türkiye’nin dört bir yanında pazar buldu. Bu yılki hasatın bol ve bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.