YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da meydana gelen doğalgaz faciasında anne ile 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi 4105. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan Meryem Ö. (21) ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ö., doğalgaz sızıntısından etkilendi. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Halil İbrahim’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Meryem Ö. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.