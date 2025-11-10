YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Tacin Caddesi Eski Sanayi civarında bulunan 1804. Sokak’ta gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre drift yaptığı öne sürülen otomobil sürücüsü, polis ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca sonrası sürücü, sokak arasında aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Plakası 06 ile başlayan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili olarak, ‘dur’ ihtarına uymamak, çeşitli trafik kurallarını ihlal etmek ve aracı terk ederek kaçmak maddelerinden araç plakasına toplam 54 bin 879 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.