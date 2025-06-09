Aksaray’da düğün yolunda kaza: 2’si ağır 6 kişi yaralandı

Metin Kurt - Aksaray/Yeniçağ

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolunun 24. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sarıyahşi ilçesinden Adana’ya, bir yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıkan Davut Ö. (34) yönetimindeki otomobil, sürücünün iddiaya göre bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sürücü Davut Ö. (34), Sultan Ö. (69), Nusret Ö. (27), Miraç Ö. (6), Ömer Asaf Ö. (4) ve Behçet D. (64) bulunuyor.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sultan Ö. ile Nusret Ö.’nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

DÜĞÜN SEVİNCİ HÜZNE DÖNÜŞTÜ

Yakınlarının mutlu günlerine katılmak üzere yola çıkan aile üyeleri, yaşadıkları kaza ile büyük bir faciayı yaşarken, düğün sevinci yerini hüzne bıraktı. Kazada yara alan küçük çocukların durumu ise hem ailelerini hem de sağlık ekiplerini derinden etkiledi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazaya ilişkin olarak jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, sürücünün ifadesi alınmak üzere hastanede gözlem altına alındığı belirtilirken kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.