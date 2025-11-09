YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı iddia edilen bir otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından kaza yaparak durabildi. Olay sonrası araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, sürücüye çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde huzur ve asayiş uygulaması devriye görevindeki polis ekipler, şüphe üzerine 68 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sürücünün aracıyla kaçtığı ileri sürüldü. Kent merkezinde devam eden takip, Fatih Mahallesi’nde otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve kaldırıma çarpmasıyla son buldu.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü ile araçtaki diğer kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve ayrıca sürücü belgesine sahip olmadığı belirlendi.

Sürücüye; alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve ‘dur’ ihtarına uymamak nedeniyle toplam 49 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.