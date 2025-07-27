Aksaray’da “Dur” ihtarına uymayan sürücü yakalandı: 57 bin TL ceza!

Mahmut ŞEN / AKSARAY /YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize trafik polisi, şüphe üzerine 68 FS 195 plakalı Toros marka aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kent merkezinden E-90 Karayolu istikametine doğru devam eden kovalamaca, 856 No’lu Sokak’ta son buldu. Polis ekipleri, aracı terk edilmiş şekilde park halinde bulurken, sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yapılan saha taraması ve kimlik tespiti çalışmaları sonucunda aracın sürücüsünün 26 yaşındaki Ramazan Ö. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sürücüyü kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ramazan Ö.’ye; trafik kurallarına uymamak, polis memurunun dur ihtarına karşı gelmek ve trafikte tehlikeli araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 57 bin TL idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan Toros marka araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Emniyet güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakalanan sürücünün, daha önce de benzer trafik ihlalleri nedeniyle kaydının olduğu öğrenildi.