Aksaray’da ehliyetsiz sürücü ve kız arkadaşı kaza yaptı: İkisi de ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da ehliyetsiz sürücü ve kız arkadaşı kaza yaptı: İkisi de ağır yaralı
Aksaray’da anneannesinin izinsiz aldığı araçla kaza yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve kız arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi 6825. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneannesinin 68 BY 043 plakalı Fiat marka otomobilini izinsiz alan 17 yaşındaki K.Y., kız arkadaşı İ.Y.E. (17) ile şehirde gezintiye çıktı.

Zafer Mahallesi'nde hız yaptığı iddia edilen genç sürücünün kullandığı otomobil, sokaktan çıkan Ramazan A. (56) yönetimindeki 68 KT 678 plakalı Fiat marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden K.Y., önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarpıp takla atarak durabildi. Kazada ağaç devrilirken, otomobil hurdaya döndü ve sürücü ile arkadaşı ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Gençlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer araç sürücüsü Ramazan A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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