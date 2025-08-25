Aksaray’da ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanımına ceza yağdı

AKSARAY / MAHMUT ŞEN

Aksaray Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı Pazar Pazarı yakınında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan sürücü belgesi ve araç evrak kontrolünde, sürücü Kemal B.’nin ehliyetsiz olduğu, aracın ise sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı.

Ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve aracı ehliyeti olmayan birine veren araç sahibine 37 bin 354 TL, araç sahibine ise sigortasız araç bulundurmaktan 993 TL olmak üzere toplamda 38 bin 347 TL idari para cezası uyguladı. Aracın sigortasını yaptıran otomobil sahibine aracı teslim edildi