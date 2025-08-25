Aksaray’da ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanımına ceza yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanımına ceza yağdı

Aksaray Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı Pazar Pazarı yakınında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan sürücü belgesi ve araç evrak kontrolünde, sürücü Kemal B.’nin ehliyetsiz olduğu, aracın ise sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı.

AKSARAY / MAHMUT ŞEN

Aksaray Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı Pazar Pazarı yakınında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan sürücü belgesi ve araç evrak kontrolünde, sürücü Kemal B.’nin ehliyetsiz olduğu, aracın ise sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı.

Ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve aracı ehliyeti olmayan birine veren araç sahibine 37 bin 354 TL, araç sahibine ise sigortasız araç bulundurmaktan 993 TL olmak üzere toplamda 38 bin 347 TL idari para cezası uyguladı. Aracın sigortasını yaptıran otomobil sahibine aracı teslim edildi

Son Haberler
Bilecik’te "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi
Bilecik’te "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi
Enflasyon Bosna Hersek’i sarsıyor: İki yılın zirvesinde
Enflasyon Bosna Hersek’i sarsıyor: İki yılın zirvesinde
Terme otobanında kaza: 2 ağır yaralı
Terme otobanında kaza: 2 ağır yaralı
Uluslararası yol saatlerce kapalı kaldı; vatandaşlar isyan etti
Uluslararası yol saatlerce kapalı kaldı; vatandaşlar isyan etti
Şanlıurfa'da korkunç kaza....Motosiklete binmeyip ailesinden kaçtı! 3 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu
Şanlıurfa'da korkunç kaza....Motosiklete binmeyip ailesinden kaçtı! 3 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu