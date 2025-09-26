Aksaray’da ekmek dağıtımında silahlı kavga: Fırıncı vuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda bulunan bir fırında sabah saatlerinde ekmek dağıtımı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Fırın işletmecisi Mehmet B. K. (18), ekmek dağıtıcısı Serkan P. (44) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İddiaya göre, ekmek dağıtımındaki eksiklik yüzünden taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan P., yanında bulundurduğu tabancayla genç işletmeciye ateş etti. Kurşun bacağına isabet eden Mehmet B. K. yere yığılırken, çevredeki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet B. K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahla ateş açan Serkan P. ise diger iş yeri çalışanları tarafından elindeki tabanca muhafaza altına alınarak zanlıyı emniyet güçlerine teslim ettiler

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

