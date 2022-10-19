Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

(AA) - Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
(AA) - Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
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