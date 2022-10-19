19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşayan Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş (42), evine yakın çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:09
Takip Et

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti
+
Aa
-

(AA) - Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
2
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
3
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
4
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
5
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
6
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
7
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.