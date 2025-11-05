YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ın Bahçeli Mahallesi’nde bulunan bir evin önünde istiflenen odunların alev alması sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinlerini tedirgin eden olayda, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

ODUNLARIN ALEV ALMASIYLA YANGIN BAŞLADI

Olay, Bahçeli Mahallesi 3873 numaralı sokakta meydana geldi. Ramazan Abay’a ait evin kapı önünde istiflenmiş odunlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu. Alevlerin yükseldiğini gören ev sahibi ve komşuları, panikle çeşme hortumuyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye sıçramadan söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

MADDİ HASAR OLUŞTU, YARALANAN OLMADI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Ev sahiplerinin herhangi bir şikâyeti olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler ise ekipler tarafından sürdürülüyor. İlk belirlemelere göre yangının nedeni henüz netlik kazanmadı.