YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Atatürk Bulvarı Makas Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Motorize Yunus Timleri tarafından yapılan denetimde, evrak eksikliği tespit edilen bir motosiklet trafikten men edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, motosikletin eksik evraklarla kullanıldığı belirlendi.

Sürücü hakkında mevzuata uygun olarak 45 bin 746 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.