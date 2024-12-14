Aksaray'da fabrikada üzerine beton blok düşen işçi öldü

Aksaray'da prefabrik fabrikasında, üzerine beton blok düşen işçi Hüseyin Akbulut (30), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir prefabrik fabrikasında meydana geldi. Üretilen beton blok, vinçle taşındığı sırada, kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut'un üzerine düştü. Olayı fark eden mesai arkadaşları, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirledi. Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Akbulut, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.