Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

Aksaray'da 41 yaşındaki Türkan Yıldız, annesini ziyarete giderken kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksaray Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yakınlarında meydana geldi. Oturduğu Bozkır köyünden Sarıkaraman köyündeki annesini ziyaret etmek için yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

Aksaray'da feci kaza! Annesini ziyarete giderken öldü

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