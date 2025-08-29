Aksaray’da feci kaza! Araç içinde sıkıştı: Ekipler zamanla yarıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aksaray-Konya kara yolu Almanya plakalı kamyonetle TIR çarpıştı. Feci kazada . Kamyonette sıkışan Valter, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada TIR sürücü ve 2 alman vatandaşı da yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Rieb Anton Valter idaresindeki Almanya plakalı turistlerin bulunduğu kamyonet, Faruk Yağmur (23) yönetimindeki 63 AFS048 TIR ile çarpıştı. Rieb Anton Valter ile yanındaki Carmen Pfenminger, araçta sıkışıp yaralandı. Valter'ın kabininde sıkışan Carmen Pfenminger'i yaralı halde kurtarmaya çalışması da cep telefonuyla görüntülendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alman turistler ile TIR sürücüsü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Carmen Pfenminger'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

