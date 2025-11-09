YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Aksaray’da 68 HY … plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Oktay K. (21) ile yanında yolcu olarak bulunan Tuğçe F. (22) yaralandı.
Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.