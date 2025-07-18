Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe duvarına çarpıp yola savruldu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yani sanayiden şehir merkezi istikametine seyreden Hüseyin Ö. (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

Ardından yola savrulan otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil ağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin araştırma yaptığı kazayla ilgili Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Aksaray'da feci kaza! Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Son Haberler
Turizmcilerin umutlu bekleyişi!
Turizmcilerin umutlu bekleyişi!
Kurye asansördeki kadını taciz etti. Çığlık sesleri binada yankılandı. İstanbul'daki lüks sitede yaşandı
Kurye asansördeki kadını taciz etti. Çığlık sesleri binada yankılandı. İstanbul'daki lüks sitede yaşandı
Erdoğan’ın danışmanından adaylık açıklaması: Eğer isterse...
Erdoğan’ın danışmanından adaylık açıklaması: Eğer isterse...
Afyonkarahisar-Konya yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar-Konya yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var
Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!
Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!