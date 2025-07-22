Aksaray’da feci kaza: Genç uzman çavuş hayatını kaybetti

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde seyir halinde olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sefa Akgönül, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Takla atan araçtan çıkarılan genç asker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Sefa Akgönül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç askerin ani ölümü, ailesi, yakınları ve görev yaptığı birlik arasında derin üzüntüye yol açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.