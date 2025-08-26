Aksaray’da feci kaza: Motosiklet araçla çarpıştı, 2 yaralı

AKSARAY / METİN KURT - MAHMUT ŞEN

Aksaray şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali K. (49) idaresindeki 50 ABL 256 plakalı kamyonet, şehir merkezinden Büyük Bölcek istikameti yönüne seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü büyük Bölcek istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken Mert U. direksiyon hakimiyetini kaybetti. İddialara göre süratli olan motosiklet, önce kamyonete çarptı, ardından motosiklet savrularak bir iş yeri önünde durabildi.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mert U. ve yolcu konumunda bulunan Mert Ö. Motosiklet üzerinden fırlayarak iş yerinin camlarını kırıp kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Mert U. ile yolcu konumundaki Mert Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.