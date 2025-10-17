Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana kara yolu üzerinde yürüttükleri rutin uygulama esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan A.M., sergilediği şüpheli hareketler nedeniyle gözaltına alındı.

Şahıs, detaylı kontrol için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada çekilen röntgen filminde, A.M.'nin midesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucunda, A.M.'nin midesinden 101 farklı pakette toplam 433 gram metamfetamin çıkarıldı.

Emniyetteki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.