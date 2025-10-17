Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana kara yolu üzerinde yürüttükleri rutin uygulama esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Aksaray'da film gibi operasyon! Zehri midesinde sakladı: Polis durdurunca gerçek ortaya çıktı - Resim : 1

Araçta bulunan A.M., sergilediği şüpheli hareketler nedeniyle gözaltına alındı.

Aksaray'da film gibi operasyon! Zehri midesinde sakladı: Polis durdurunca gerçek ortaya çıktı - Resim : 2

Şahıs, detaylı kontrol için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada çekilen röntgen filminde, A.M.'nin midesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Aksaray'da film gibi operasyon! Zehri midesinde sakladı: Polis durdurunca gerçek ortaya çıktı - Resim : 3

Gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucunda, A.M.'nin midesinden 101 farklı pakette toplam 433 gram metamfetamin çıkarıldı.

Aksaray'da film gibi operasyon! Zehri midesinde sakladı: Polis durdurunca gerçek ortaya çıktı - Resim : 4

Emniyetteki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kadının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü!Genç kadının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü!Gündem
Midelerinden zehir çıktıMidelerinden zehir çıktıGündem