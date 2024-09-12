Aksaray’da film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada

Aksaray'da iki motosiklet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı ve bunu anladı, adeta aksiyon dolu bir film aratmayan sahnelerle kaydedildi. Kovalamaca sırasında motosikletlerin çalındığı ortaya çıktı.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin rutin devriye görevi sırasında başladı.

Plakası bulunmayan iki motosikletin çalıştırıldığı polis ekipleri, "dur" ihtarında bulunuyordu.

Ancak, fren yapmak yerine hızla kaçmayı tercih etti. Bunun üzerine polis ve ilişkiler arasında Aksaray sokaklarında hareketli bir kovalamaca yaşandı.

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Gecenin sessizliği, polis sirenleriyle bozulurken, polis ekipleri diğer birimler aracılığıyla telsiz geçti ve bölge güvenlik güçleri tarafından başlatıldı.

Kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü ve tüm bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Kaçış sırasında polis ekiplerinden kurtulamayacaklarını fark eden şüpheliler, motosikletlerini terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kısa bir süre içinde izlerini kaybeden zanlılar, izlerini kaybettirerek kayboldu.

Yapılan incelemelerde, motosikletlerin parça numaralarının kazınmış olduğu ve çalındığı belirlendi.

Motosikletler trafikten erkekler park ederken, polis ekipleri kaçak zanlıların sürmesine izin vermeye devam ediyor.

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