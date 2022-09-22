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Flamingo katliamına 322 bin TL ceza 

Aksaray’da Tuz Gölü’nden yakalanıp otobüsle Mersin’e gönderilen 47 flamingodan 22’sinin telef olmasına neden olan 3 kişiye 322 bin TL para cezası kesildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:41
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Aksaray'da flamingo katliamına 322 bin TL ceza 

Flamingo katliamına 322 bin TL ceza 
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İHA'nın haberine göre, olay, 28 Temmuz’da meydana geldi. 36 yaşındaki Naim Dağlı Tuz Gölü havzasından çoğunluğu yavru 47 adet flamingo yakaladı. Dağlı yakaladığı hayvanları satılması için Mersin’e otobüsle kutu içerisinde ayak ve gagalarını bantlayıp gönderdi. 

Otobüs muavini hayvanları Erdemli ilçesinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda kaldırıma bıraktı. Kutulardan gelen sesi fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri kutuların içindeki hayvanları görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği’ne bildirdi. 

DKMP’den gelen ekipler 40’ı yavru 7’si yetişkin hayvanlardan 22’sinin telef olduğunu tespit ederken 25’ini sağ kurtardı. Kurtarılan hayvanlar Silifke ilçesinde Göksu Deltası’na bırakıldı.

Olayla ilgili Aksaray ve Mersin’den çalışma yapan ekipler hayvanları yakalayıp gönderen Naim Dağlı’yı, kolileri otobüse veren Aşır Göktaş’ı ve şoför Mehmet U.’yu tespit etti.

Tespit edilen şahıslardan Dağlı’ya 11 bin 838 TL, Göktaş ve şoför Mehmet U.’ya 2 bin 356’şar TL idari, 305 bin 450 TL tazminat olmak üzere toplam 322 bin TL ceza kesildi.

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