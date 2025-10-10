YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen “Aksaray’dan Gazze’ye Destek Yürüyüşü” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından Ulu Camii önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda sona erdi. Katılımcılar, Filistin halkına destek mesajları vererek, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Programın sonunda basın açıklaması yapılarak, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuldu. Yapılan dualarla desdek amaçlı bulunan kalabalık sonrasında dağıldı

Etkinlik, Aksaray halkının Filistin’e yönelik dayanışmasını ve kardeşlik duygusunu bir kez daha ortaya koydu.