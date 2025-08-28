Aksaray’da gece huzur uygulaması: Çok sayıda araç denetlendi

MAHMUT ŞEN / YENİÇAĞ - AKSARAY
Aksaray’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından gece huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Gece boyunca çok sayıda araç durdurularak sürücülerin kimlik, ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Ayrıca alkol testleri de uygulanarak sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.
Denetimlerde evrak eksikliği bulunan ve kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar trafikten men edildi.
Polis ekiplerinin şehir genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.