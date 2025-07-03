Aksaray’da gece operasyonu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da gece operasyonu

Aksaray’da 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari B.Ö, düzenlenen operasyonla yakalandı.

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, "Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen B.Ö., Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilerek cezaevine gönderildi.

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