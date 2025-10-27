YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da polis ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen genel huzur ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Uygulama kapsamında Taşpazar Mahallesi Ebu Feyz Elçibey Caddesi üzerindeki TNT Kavşağı’nda polis ekipleri, kent genelindeki araçları tek tek durdurarak denetim yaptı.

Gerçekleştirilen kontrollerde sürücülere yönelik ehliyet, otomobil ön cam filmi ve alkollü araç kullanımı denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 34 HOT … plakalı otomobilin sürücüsü Akın A. (19)’un ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, bazı araçlara da ön cam filmi nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Yetkililer, Aksaray genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulamaların gece gündüz demeden aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.