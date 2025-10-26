YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Şen
Aksaray’da gece saatlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen genel huzur ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan denetimlerde sürücülere yönelik ehliyet, otomobil ön cam filmi ve alkollü araç kullanımı kontrolleri gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında otomobilin sürücüsü Akın A. (19)’un ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan birçok araca da ön cam filmi nedeniyle idari para cezaları kesildi.
Yetkililer, Aksaray genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.