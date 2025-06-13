Aksaray’da gece yarısı kan donduran cinayet! Üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 02.00 sularında Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Çalışkan Apartmanı’nın girişinde meydana geldi. Aralarında geçmişten bu yana süregelen anlaşmazlık bulunan üvey kardeşler Figen Bozkurt ve Ceylan İ., olaydan önce telefonla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlendi ve Ceylan İ., gece yarısı üvey kardeşinin evine giderek yüz yüze hesaplaşmak istedi.

Apartman girişinde karşılaşan iki kardeş arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Ceylan İ., kardeşi Figen Bozkurt’u göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Figen Bozkurt’a olay yerine gelen yakınları ilk müdahaleyi yaparak kan kaybını durdurmaya çalıştı.

OLAYI AYIRMAK İSTEYEN KİŞİ DE BIÇAKLANDI

Yaşanan kavga esnasında tarafları ayırmak isteyen M.G. isimli 39 yaşındaki şahıs da bıçaklanarak kolundan yaralandı. Ceylan İ., cinayetin ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Göğsünden ağır şekilde yaralanan Figen Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolundan bıçakla yaralanan M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KATİL ÜVEY KARDEŞ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için yürütülen çalışmalar neticesinde Ceylan İ., saklandığı adreste kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

MAHALLEDE PANİK VE ŞOK

Olayın yaşandığı mahallede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar gece yarısı yükselen çığlıklar ve kavga sesleriyle uyanarak durumu yetkililere bildirdiklerini ifade etti.

Yetkililer, aile içi şiddet ve bireysel silahlanma konusunda vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı. Yaşanan trajedi, toplumda aile içi anlaşmazlıkların nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Figen Bozkurt’un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Ceylan İ.’nin tutuklanması bekleniyor.