YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın ekonomik ve üretim dinamiklerini temsil eden beş önemli kurum; Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Damızlık Süt Sığırı Birliği Başkanı Bekir Kayan’ın öncülüğünde siyasi parti il teşkilatlarına kapsamlı bir ziyaret turu gerçekleştirdi.

Aynı gün yapılan bu eş zamanlı ziyaretler, kentte dikkat çekici bir hareketlilik oluşturdu. İş dünyası ve üretici örgütlerinin temsilcileri, tüm siyasi parti il teşkilatlarıyla görüşerek sektörel taleplerini, ekonomik beklentilerini ve kentin temel sorunlarını masaya yatırdı.

Ziyaretlerin aynı gün ve blok halinde yapılması, “STK’lardan ortak mesaj” olarak değerlendirilirken; kent kamuoyunda “Aksaray’ın ekonomik nabzı siyasete taşındı” yorumlarına yol açtı.

Görüşmelerde tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayinin karşı karşıya olduğu güncel sorunlar aktarılırken; siyasi aktörlerin çözüm perspektifleri de yerinde değerlendirildi.

Beş kurumun koordineli adımı, yaklaşan siyasi süreçler öncesi “güçlü bir lobi” ve “birliktelik fotoğrafı” olarak kaydedildi.