Aksaray’da gurbetçi intihara teşebbüs etti

Aksaray’da izin için memleketine gelen 45 yaşındaki gurbetçi R.A., yaşadığı bunalım nedeniyle intihara teşebbüs etti. Olay, şehirde büyük panik ve endişeye neden oldu.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre olay, Nakkaş Mahallesi 2853. Sokak’ta meydana geldi. İki çocuk babası ve bir süre önce boşandığı öğrenilen R.A., henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktığı iki katlı binanın çatı katından kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan R.A.’nın yüksekten düşmesi sonucu ayağının kırıldığı öğrenildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen gurbetçinin sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan intihar girişimi çevredeki vatandaşlarda büyük panik ve korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden psikolojik destek hizmetlerinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

