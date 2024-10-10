Aksaray’da hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Aksaray’da hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 7065 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bisikletiyle seyreden R.E.Ö. (12) kavşağa geldiğinde Ç.E. (27) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın sonucu bisikletli çocuk yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Çevredekilerin İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

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Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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