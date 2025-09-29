Aksaray’da hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın kamyonetle çarpıştığı trafik kazasında kamyonet yan devrilirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şamlı Mahallesi 3004. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. (45) idaresindeki 68 ADY 992 plakalı kamyonet ile Murat Y. (45) yönetimindeki 68 ACY 844 plakalı hafif ticari araç dört yol ağzında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek yan yatarken, sürücüler ve yolcu Şule B. (22) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.