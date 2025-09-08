Aksaray’da Halk Sağlığı Haftası etkinliği: Size en yakın hekiminiz, aile hekiminiz

Kaynak: Haber Merkezi
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı açtı.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Etkinlik kapsamında vatandaşlara ücretsiz olarak kan şekeri ölçümü ve tansiyon takibi yapılırken, aile hekimliklerinde sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme gerçekleştirildi. Ayrıca hazırlanan broşürler dağıtılarak vatandaşların aile hekimliği sistemi konusunda daha fazla bilgiye sahip olması sağlandı.

2-011.jpg

Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin temel amacının, toplumun sağlık bilincini yükseltmek ve bireyleri kendi hekimleriyle daha yakın bir ilişki kurmaya teşvik etmek olduğu belirtildi.

4-003.jpg

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlık sorunlarında ilk başvuru noktalarının aile hekimlikleri olduğunu hatırlatarak, erken teşhis ve düzenli sağlık takibinde aile hekimlerinin rolüne dikkat çekti.

3-009.jpg

Etkinlikte görev alan sağlık personelleri, özellikle düzenli kontrollerin önemine vurgu yaptı. Kan şekeri ve tansiyon ölçümlerinde riskli değerler tespit edilen vatandaşlar, aile hekimlerine yönlendirildi. Katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür farkındalık çalışmalarının toplum sağlığı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

5-004.jpg

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası boyunca çeşitli bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam edecek. Yetkililer, “Sağlığınız için ilk adımı aile hekiminizle atın” mesajıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

